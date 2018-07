Rio Grande do Sul chega a 48 mortes por gripe

As informações foram divulgadas ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, em boletim que também aponta 383 pessoas infectadas pelo vírus H1N1 desde o início do ano no Estado.

Segundo a pasta, o aumento no número de casos ocorreu em maio, com o pico da doença entre os dias 1.º e 7 de julho (27.ª semana do ano), quando 78 novos casos da gripe foram confirmados. O estudo também aponta decréscimo no número de mortes no momento.

Das pessoas que morreram, 30 (63,9%) tinham entre 20 e 59 anos, faixa etária excluída da campanha de vacinação. Apenas oito (17%) eram menores de 20 anos e nove (19,1%) tinham 60 anos ou mais. Quase metade das mortes ocorreu entre pacientes que apresentavam alguma comorbidade ou pertenciam aos grupos de risco (menores de 2 anos, gestantes ou indivíduos com 60 anos e mais).

No Paraná, o Estado com o maior número de casos da doença neste ano (986), a Secretaria de Saúde divulgou ontem que foram registradas 31 mortes por gripe suína em 2012. Na semana passada, foram registrados 87 novos casos da doença e 8 mortes, das quais 5 haviam ocorrido em semanas anteriores, mas ainda eram investigadas.

Vacinação. Mil profissionais de saúde se reúnem em Salvador, a partir de amanhã, para discutir os mitos da vacinação, na 14.ª Jornada Nacional de Imunização. A intenção é preparar médicos e enfermeiros para que possam esclarecer a população.

"Há um movimento contra a vacina, com informações sem evidências científicas", diz Jacy Andrade, professora de infectologia da Universidade Federal da Bahia e presidente do encontro.

Ela explica que a vacina da gripe suína não causa a doença, pois é feita com vírus morto. Como leva até duas semanas para fazer efeito, "pode haver uma coincidência de a pessoa estar em um processo viral quando recebeu a vacina".

Outros mitos são o de que a vacina causa efeitos adversos graves - na verdade, isso é muito raro e envolve pessoas com HIV, que passaram por transplante de medula, usam corticoide prolongadamente, entre outras condições médicas. E o imunizante é indicado para todos, não apenas para o público-alvo das campanhas públicas. / COLABOROU CLARISSA THOMÉ, DO RIO