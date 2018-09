Rio Grande do Sul colocará segurança privada em escolas A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul deve anunciar hoje a contratação de empresas de segurança para a vigilância de 12 escolas localizadas em zonas mais vulneráveis à violência na região metropolitana de Porto Alegre. Os agentes privados poderão portar armas para proteger estudantes e professores de agressões e também as instalações de depredações. Na segunda-feira, uma professora de 57 anos foi assaltada por um garoto de 15 anos, armado, dentro da sala de aula.