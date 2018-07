Rio Grande do Sul registra cinco mortes por gripe A em 2012

SÃO PAULO - Cinco pessoas morreram em consequência da gripe A (H1N1) no Rio Grande do Sul, em 2012, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgados nesta quarta-feira, 20.

No boletim, foram notificados mais 11 casos de Gripe A (H1N1) no Estado, sendo que dois deles evoluíram para óbito, entre eles uma mulher, de 44 anos, moradora de Guarani das Missões, e uma jovem, de 18 anos, do município de Maquiné. Segundo a SES, no total, 26 casos foram contabilizados, entre eles cinco óbitos, em 2012.

Até as 17h30 desta quarta, o Sistema do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Rio Grande do Sul apresentava um total de 1.537.540 pessoas vacinadas, integrantes dos grupos prioritários, o que representa 80,14% de cobertura, atingindo a meta preconizada pelo Ministério da Saúde.