Rio Grande do Sul tem madrugada de sábado fria O Rio Grande do Sul registrou baixas temperaturas na madrugada deste sábado, em razão de uma massa de ar polar que está sobre a região. Segundo o Climatempo, a menor medição foi na cidade de Bagé, a 393 km de Porto Alegre, com 3,7ºc. A tendência é que a temperatura volte a subir lentamente neste fim de semana.