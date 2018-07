Rio Grande do Sul tem um dos dias mais frios do ano O Rio Grande do Sul teve um dos dias mais frios do ano neste domingo. A temperatura oscilou entre -2,7ºC em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, antes do amanhecer, e 16,4ºC em Iraí, na divisa com Santa Catarina, no final da tarde, segundo boletim do 8º Distrito de Meteorologia.