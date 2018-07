Rio identifica mais 8 bueiros com risco de explosão

Foram identificados bueiros com risco nas ruas México (1), Dias da Rocha (1), das Marrecas (1), 5 de Julho (2) e nas avenidas Graça Aranha (2) e Ataulfo de Paiva (1). A fiscalização percorreu ruas nos bairros da Tijuca, Vila Isabel, na zona norte, Cidade Nova, no centro, Copacabana, Ipanema, Leblon e Botafogo, na zona sul. No total, foram fiscalizados 584 de tampões.

Desde o inicio da operação, em agosto deste ano, foram realizadas 22.117 vistorias em bueiros na cidade. Até o momento foram encontrados 216 bueiros com alto risco de explosão. Em todos os casos o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação imediata ao Centro de Operações Rio e as concessionárias Light e CEG. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo imediato pelas concessionárias.