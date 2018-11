Rio identifica mais de 240 bueiros com risco de explosão

O bueiro com risco de explosão encontrado hoje está localizado na Avenida Marechal Floriano, no centro. Foram comunicados o Centro de Operações Rio e as concessionárias Light e CEG. O local foi isolado e sinalizado para reparo.

Os fiscais também percorreram os bairros Tijuca e Rio Comprido, na zona norte, Ipanema, Copacabana e Leblon, na zona sul. Nenhum problema foi encontrado nesses locais.

O monitoramento independente de risco em bueiros tem duração de seis meses e é uma iniciativa do acordo de cooperação entre a Prefeitura do Rio, Governo do Estado do Rio, Ministério Público e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ).