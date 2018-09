Rio identifica mais dois bueiros que podem explodir A Prefeitura do Rio identificou esta madrugada mais dois bueiros com alto risco de explosão, durante vistoria de 417 tampões. Os bueiros com risco foram localizados na Rua Sete de Setembro, no centro, e na praia de Botafogo, na zona sul da cidade, onde verificou-se a presença de gás.