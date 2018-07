Rio identifica mais seis bueiros com risco de explosão A Prefeitura do Rio de Janeiro identificou mais seis bueiros com alto risco de explosão na madrugada de hoje durante vistoria feita na cidade. A fiscalização, que verificou 515 bueiros, percorreu as ruas do centro e dos bairros da Tijuca, na zona norte, Botafogo e Copacabana, na zona sul. Foram isolados para reparo cinco bueiros na Avenida Treze de Maio e um na Rua México, ambos na região central.