Rio implanta matrícula automática em 19 escolas

Após a normalização da situação, os alunos deverão apresentar a documentação na escola na qual foram alocados. Por enquanto, a matrícula automática acontecerá nos municípios de Itaperuna, Cardoso Moreira, Carmo, Nova Friburgo, Italva, Laje do Muriaé, Santo Antônio de Pádua, São Fidelis e Sapucaia.

Veja quais escolas terão matrículas confirmadas automaticamente:

Baltazar Carneiro e Brizolão 464 - Admar Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira; Francisco Lourenço Alves e Independência, em Carmo; CIEP 141 Vereador Said Tanus Jose, em Italva; 10 de Maio, Buarque de Nazareth e CIEP 263 Lina Bo Bardi, em Itaperuna; Ary Parreiras e CIEP 343 Emília Diniz Ligeiro, em Laje do Muriaé; Agrícola Rei Alberto, Carlos Maria Marchon, Eduardo Breder, José Martins da Costa, em Nova Friburgo; Almirante Barão de Teffé e Dr. Leonel Homem da Costa, em Santo Antonio de Pádua; Geraque Collet em São Fidelis; Jamapará e Brizolão 285 Luiz José Daflon Gomes, em Sapucaia.

De acordo com o levantamento realizado hoje apenas uma escola está inundada, outras 19 apresentam problemas estruturais, nove recebem desabrigados, três têm dificuldades de acesso e cinco servem como base de apoio para o Hospital/Pádua, o Corpo de Bombeiros e Posto de Saúde. No total, são 37 unidades escolares, localizados nas cidades de Aperibé, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Carmo, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis e Sapucaia.