Rio inaugura 20 polos para atender casos de suspeita de dengue

A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou nesta quarta, 23, os primeiros 20 polos de atendimento para dengue. Os locais atenderão casos suspeitos da doença e estarão à disposição para atender a população junto às unidades de saúde da cidade.

Os polos de dengue funcionarão diariamente durante 12 horas, das 8 horas às 20 horas, realizando consultas, avaliações, exames, medicação, acompanhamento e hidratação dos pacientes, quando necessário. Eles ficarão distribuídos por todas as dez áreas de planejamento da cidade, sendo dois em cada uma delas.

A estratégia de funcionamento dos polos da dengue faz parte do plano traçado pela prefeitura para o enfrentamento da doença, que foi apresentado no dia 31 de agosto. O plano contempla ainda reforço e treinamento dos profissionais, ampliação do número de agentes de saúde e aquisição de equipamentos.