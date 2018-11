Rio inaugura centro de operações para emergências

Os 70 controladores, instalados no edifício de três andares, localizado na Cidade Nova, vão monitorar o funcionamento da cidade, alertando os agentes responsáveis para solucionar os problemas que afetam a cidade - como em casos de emergências em períodos de chuvas fortes, acidentes de trânsito e deslizamentos.

A decisão de construir o prédio foi tomada depois das chuvas de abril, que pararam o Rio. O acordo entre a IBM e a Prefeitura prevê o desenvolvimento de um sistema de Previsão de Meteorologia de Alta Resolução (PMAR), que pode prever chuvas fortes com até 48 horas de antecedência. O projeto ficará pronto no primeiro semestre de 2011.

No Centro de Operações, 400 profissionais trabalharão, diariamente, em três turnos. Todas as informações da cidade recebidas no Centro serão tratadas e geradas por 300 monitores espalhados em 100 salas.

Entre os órgãos municipais que participam do novo Centro de Controle estão a Defesa Civil, CET-Rio, Geo-Rio, Rio Águas, Rioluz, Guarda Municipal, Comlurb, Iplan Rio, secretarias municipais da Ordem Pública, de Conservação, de Saúde, de Assistência Social, de Meio Ambiente, de Educação, de Habitação e Riotur. Além disso, também estão integrados ao projeto a CEG, a Cedae, a Light, o Metrô, a Supervia, a Rio Ônibus, a Ponte Rio - Niterói e a Lamsa.