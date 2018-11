Rio inaugura hoje 17ª Unidade de Polícia Pacificadora A 17ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) será inaugurada hoje, no Rio de Janeiro. A UPP São Carlos contará com um efetivo de 250 policiais, sendo 2 oficiais, 10 graduados e 51 mulheres. A companhia será responsável pelo policiamento das comunidades do Zinco, Querosene, Mineira e São Carlos. Essas comunidades possuem cerca de 17.150 moradores e estão inseridas nos bairros Estácio e Rio Comprido, na zona norte. A sede da UPP São Carlos ficará instalada na Rua Ademar Barcelos, 32, em Estácio.