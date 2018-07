Rio inaugura maior árvore de Natal flutuante do mundo

"É muito gratificante para a Bradesco Seguros participar do Natal das famílias brasileiras, proporcionando a todos este símbolo de Natal, em torno do qual as pessoas se reúnem e celebram os valores mais essenciais", destaca Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da Bradesco Seguros. As atrações do evento de inauguração, serão o Coral da Fundação Bradesco, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa - sob a regência do maestro Vantoil -, os cantores Gal Costa e Frejat e o Grupo Nós da Dança. Haverá também uma grande queima de fogos, com duração de oito minutos, sincronizada com efeitos especiais de luzes e som.

Amanhã, a partir das 10h, será realizada uma das mais importantes fases da montagem da árvore: a colocação da estrela em sua cúpula. A megaestrutura começou a ser montada no dia 3 de setembro, na Subsecretaria Adjunta de Operações Aéreas (SAOA), às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Cerca de 1.200 pessoas estão envolvidas em todas as etapas, da montagem à desmontagem (em 6 de janeiro de 2012, dia de Reis). Um carrilhão eletrônico, importado da Itália, semelhante ao usado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, reproduzirá diariamente canções natalinas, além da música-tema da árvore, composta pelos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle.

O evento de inauguração da edição 2011 da árvore de Natal da Bradesco Seguros, será transmitido, pela primeira vez, em tempo real em 360º, no site

www.arvorenatalbradescoseguros.com.br. A nova tecnologia de transmissão permitirá ao internauta assistir à inauguração com a sensação de estar no meio do público presente ao evento. Haverá, ainda, um concurso cultural para premiar as três melhores mensagens natalinas registradas em texto, imagem, Twitter e gravadas em vídeo. Os prêmios serão, respectivamente, um MAC book, um Play Station 3 e um Ipod Touch.