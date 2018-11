Rio inaugura réplica da Capela das Aparições de Fátima A única réplica da Capela das Aparições de Nossa Senhora de Fátima com as dimensões exatas do Santuário em Portugal foi inaugurada hoje no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A iniciativa partiu da Associação Arquidiocesana Tarde com Maria, que completa 25 anos em 2011.