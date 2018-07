Rio indicia homem que depredou carro da PM em protesto

Mautone Júnior foi identificado através de monitoramento em redes sociais e de depoimentos de outras pessoas que também participaram da ação.

Com cerca de 300 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, o protesto de 20 de junho foi o maior registrado no Rio desde o início da recente onda de manifestações na cidade, no dia 6 daquele mês.

Os manifestantes se reuniram na Igreja da Candelária e seguiram pela Avenida Presidente Vargas até à Prefeitura do Rio. O tumulto começou em frente à sede municipal e se alastrou pelo entorno, com depredações e saques. Para dispersar a multidão, a Polícia Militar utilizou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Quiosques instalados no Terreirão do Samba, ao lado do Sambódromo, foram saqueados e incendiados. Um veículo do SBT foi incendiado e um repórter da GloboNews foi atingido por uma bala de borracha na testa. Houve 62 feridos e 7 detidos. Cerca de 400 estudantes da UFRJ se refugiaram em dois prédios da universidade no centro do Rio, alegando estarem sendo atacados por policiais.