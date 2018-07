Rio inicia internação forçada de viciados em crack A Prefeitura do Rio deu início nesta terça-feira à internação compulsória de adultos viciados em crack com uma megaoperação na cracolândia localizada às margens da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade, na altura da Favela Parque União, no Complexo da Maré, zona norte. A medida havia sido anunciada em outubro de 2012 pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB), e ainda divide opiniões em relação à sua constitucionalidade.