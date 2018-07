Rio iniciará mobilização para jornada católica

Em 18 de setembro, chegarão a São Paulo a cruz e a imagem de Nossa Senhora - símbolos do evento criado por João Paulo II em 1986. Os fiéis vão se concentrar no Campo de Marte, na zona norte, a partir das 9 horas. A cruz e o ícone chegarão às 16 horas. Meia hora depois, será celebrada uma missa. A mobilização vai se estender até as 21 horas, quando a cruz será levada em carreata até a catedral da Sé.

No dia 19, terá início uma peregrinação dos símbolos por várias igrejas da capital. Às 8 horas do dia 20, haverá uma celebração de rua na Cracolândia, área da região central que concentra usuários de crack.

Os dois símbolos seguirão para Guarulhos no dia 23 e depois para o interior, onde ficarão até 31 de outubro. Seguem então para Minas e Espírito Santo, permanecendo nesses Estados em novembro, segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A intenção da entidade é que elas passem por todas as 274 dioceses do País. Normalmente esses símbolos chegam ao país-sede do evento no domingo de Ramos do ano anterior, mas a vinda foi antecipada para que a peregrinação envolva todo o Brasil.