Rio iniciará na segunda demolições no Morro do Urubu A prefeitura do Rio anunciou que serão reassentados parte dos moradores do Morro do Urubu, em Tomás Coelho, na zona norte da cidade. Na segunda-feira, começaram as demolições das casas situadas em áreas de risco no local. O prefeito Eduardo Paes publicou em sua página eletrônica que "a situação é impressionante" e acrescentou "tivemos sorte". Os removidos já estão abrigados em casas de parentes. Em Niterói, o governador Sérgio Cabral anunciou que a comunidade do Morro do Céu, um lixão próximo ao morro do Bumba será inteiramente removida em curto espaço de tempo.