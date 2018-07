Rio inunda ruas de diversos bairros de Caraguatatuba-SP

Segundo a prefeitura, as famílias são provenientes do Morro do Algodão, um dos bairros mais atingidos. Em dois dias o município atendeu cerca de 150 pessoas, que vêm recebendo roupas, cobertores, colchões, materiais de higiene, limpeza e alimentos. As 33 famílias estão abrigadas em um ginásio de esportes no bairro Morro do Algodão. O restante encontrou abrigo em casa de familiares e amigos.

Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação vem oferecendo refeições às famílias desabrigadas. De acordo com a secretária de Assistência Social, Rosa de Fátima Rangel França, a prefeitura recebeu diversas doações. "São colchões, cobertores e roupas. Ainda precisamos de bastante coisa, como leite em pó e fralda descartável".

A Defesa Civil de Caraguatatuba informou que em três dias os pluviômetros atingiram o índice de 120mm. Segundo o órgão, só no domingo choveu 113mm. O grande volume de água coincidiu com uma ressaca, que dificultou ainda mais a vazão da água do Rio Juqueriquerê. Os bairros atingidos são Pontal Santa Marina, Morro do Algodão, Porto Novo, Barranco Alto, Travessão e Balneário Golfinho, todos localizados na planície do Rio Juqueriquerê.

São Sebastião. O município vizinho de São Sebastião, que está em estado de calamidade pública desde domingo, está em alerta devido ao risco de desabamento do Morro do Esquimó, localizado em Juqueí. De acordo com o chefe da Defesa Civil, Carlos Eduardo dos Santos, por conta dos riscos, a família de Paulo Sérgio da Silva, que teve sua casa atingida por um deslizamento de terra na terça-feira, foi removida para a residência de um amigo.