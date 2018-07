Rio: já são 4 os feridos; 2 prédios desabaram

O Corpo de Bombeiros informou também que um edifício contíguo, de 20 andares, e uma área anexa do Teatro Municipal sofreram avarias na alvenaria - mas que não há evidência de que as edificações tenham sofrido danos estruturais.

Quatro feridos já foram resgatados e levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. Uma mulher de 30 anos com ferimento na cabeça foi encaminhada para o centro cirúrgico. Um homem de 37 anos teve trauma abdominal e está em observação. Entre os feridos estaria também o zelador do prédio de dez andares e um operário que trabalhava na obra do prédio de 18 pavimentos, que estava dentro do elevador. Cães farejadores buscam por mais vítimas. O trabalho do Corpo de Bombeiros vai se estender pela madrugada.