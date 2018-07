Rio: Justiça prorroga prisão temporária de manifestantes

A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) havia pedido nesta quarta-feira, 16, à Justiça a prorrogação. O juiz da 27ª Vara Criminal, Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, que havia determinado a prisão deles às vésperas da final da Copa, foi quem definiu a extensão do período no complexo de Bangu. Ele considera que a manutenção dos presos encarcerados é importante para as investigações de atos violentos em protestos.