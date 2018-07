Rio lança mapa oficial com ciclovias e rotas exclusivas

Ao todo, são 290 km de ciclovias distribuídas entre a zona sul, centro, Garujá e Tijuca e a proposta é chegar até 2014 com 450 km de ciclovias integradas à estações de metrô e ônibus. O novo mapa é um guia de sobrevivência, com dicas de segurança, legislação do trânsito, opções de serviços ligados aos usuários, como oficinas, lojas e delegacias.

O objetivo da iniciativa é, além de informar os ciclistas, incentivar novos usuários. A prefeitura espera que o Rio seja, até a conclusão das novas ciclovias, a capital nacional da bicicleta e, para isso, conclui um projeto de expansão do sistema de aluguel e de estímulo ao uso turístico da bicicleta. "Está crescendo a cultura da mobilidade sustentável, que tem a bicicleta como meio de transporte diário. É uma alternativa que veio para ficar e o mapa é também um informativo de comportamento, para as pessoas se sentirem estimuladas", afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Altamirando Moraes.

O usuário poderá retirar um dos 50 mil exemplares do mapa em hotéis, pontos de informação turística e pela internet. As informações também podem ser acessadas pelo celular, através de um aplicativo desenvolvido para o projeto, com todas as informações de rotas, bicicletários, estações de metrô e pontos turísticos próximos às ciclovias. A ideia é que as informações sejam atualizadas nas próximas edições, com a contribuição dos usuários.