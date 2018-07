Rio lança programa de aluguel de bicicletas na cidade

A prefeitura do Rio inaugurou nesta sexta, 28, o novo programa de aluguel de bicicletas na cidade. O sistema foi desenvolvido com a empresa concessionária Serttel, em parceira com o banco Itaú, e vai instalar 60 estações de aluguel de bicicleta em 14 bairros da zona sul até 13 de dezembro.

Nesta sexta-feira serão entregues 11 estações em Copacabana: Posto Seis, Sá Ferreira, Miguel Lemos, Cantagalo, Santa Clara, Dias da Rocha, Serzedelo Correia, Siqueira Campos, Copacabana Palace, Cardeal Arcoverde e Princesa Isabel. Para utilizar o sistema basta o usuário se cadastrar no site (www.movesamba.com.br) e adquirir o passe Samba, optando pelo pacote mensal, ou diário.

As estações serão alimentadas por energia solar. No total, 600 bicicletas serão distribuídas. Travas e pinos de fixação reforçam o sistema de segurança, para dificultar o furto das bicicletas.