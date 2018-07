Rio lançará na segunda-feira o Disque Gripe Suína O Estado do Rio lançará na próxima segunda-feira um serviço de atendimento por telefone chamado Disque Gripe Suína, com objetivo de desfazer dúvidas sobre a doença. A estratégia faz parte do plano de contingência do governo estadual para combater a gripe. O serviço será prestado pelo número 0800 28-10-10 e funcionará das 6h às 23h30, na mesma central de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).