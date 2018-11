Rio mantém alerta e aulas suspensas por conta da chuva A prefeitura do Rio de Janeiro decretou feriado escolar em todas unidades do município por causa das chuvas que ainda atingem a cidade e recomendou que as particulares sigam a mesma orientação. A capital fluminense permanece em estado de atenção por conta das chuvas que atingem a cidade desde segunda-feira e que já deixaram mais de cem mortos.