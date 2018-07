Rio modernizará bondes de Santa Teresa até 2013

O acordo foi firmado duas semanas depois de técnicos de três segmentos da Carris - rede aérea, bondes e via terrestre (trilhos) - analisarem o sistema e coletar informações que ajudaram a direcionar os próximos passos do trabalho com os bondinhos - que, inclusive, já foram administrados pela companhia nos anos 40. O governador destacou as semelhanças da operação de bondes em Lisboa e em Santa Teresa.

Mais cedo, durante palestra promovida pelo grupo de comunicação EJESA (Empresa Jornalística Econômico S/A), o governador falou a empresários portugueses sobre as oportunidades de investimento que o Estado oferece e ressaltou a política de pacificação como uma grande conquista do Rio. "Hoje temos os menores índices de criminalidade dos últimos 20 anos e que vêm sendo reduzidos, com as Unidades de Polícia Pacificadora. As UPPs estão rompendo a divisão entre os que moram no asfalto e aqueles que vivem nas comunidades carentes. Amanhã, vamos inaugurar mais uma UPP, desta vez em uma comunidade muito querida minha e da minha família, uma tradição para o samba e a cultura do Rio de Janeiro, que é a Mangueira. Então, aquele Rio tão belo, mas dividido pela violência, hoje é cada vez mais um Rio pacífico e de braços abertos para receber quem nos visita a lazer ou a negócios", afirmou.

O segundo e último dia da agenda oficial do governador em Lisboa começou com uma reunião com o primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, eleito em junho deste ano. Eles conversaram sobre a situação da economia mundial e os laços históricos, econômicos e culturais entre Brasil e Portugal. Cabral propôs a Passos Coelho a ida de uma delegação de empresários portugueses ao Brasil para que possam firmar parcerias com empresas públicas e privadas brasileiras capazes de investir em Portugal, o que poderá gerar investimentos e ajudar, ao mesmo tempo, a movimentar a economia brasileira e ao país europeu a superar as dificuldades que enfrenta atualmente. O primeiro-ministro confirmou que em breve um grupo de empresários irá ao Brasil e começará a agenda pelo Rio de Janeiro.