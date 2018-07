Rio: moradores dizem que não puderam retirar pertences Na porta da 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo, na zona norte do Rio), moradoras da Favela da Telerj reclamaram da truculência da Polícia Militar durante a reintegração de posse do terreno, que pertence a empresa de telefonia Oi. Ao contrário do que foi dito pelo porta-voz da PM, tenente-coronel Cláudio Costa, elas disseram que não tiveram tempo hábil para retirar os pertences dos barracos de madeira e papelão erguidos dentro do prédio e no entorno do terreno.