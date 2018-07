Rio: moradores incendeiam ônibus durante protesto Moradores do morro da Mangueira, na zona norte do Rio, incendiaram um ônibus às 19h30 deste domingo, 05, na Rua Ana Néri, perto de um acesso à comunidade. Ninguém se feriu. Foi um protesto contra a morte de um jovem durante uma ação da Polícia Militar, na noite de sábado, 04, e contra o alegado aumento da violência no morro.