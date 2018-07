Rio muda curso e deixa 1,4 milhão sem casa na Índia

Cerca de 1,4 milhão de pessoas ficaram desabrigadas por enchentes depois que um rio no Estado de Bihar, no norte da Índia, mudou seu curso. Pelo menos 40 pessoas morreram em decorrência da mudança de dois quilômetros do rio Kosi. Uma grande operação humanitária foi lançada e o Exército da Índia foi enviado para ajudar os afetados. A mudança no curso aconteceu devido a uma forte chuva de monção, que fez com que o rio transbordasse e mudasse seu curso para áreas que não sofriam com enchentes desde 1952. Milhares de vilas ficaram inundadas e mais de 200 mil casas foram destruídas. O governador de Bihar, Nitish Kumar, disse que a situação é catastrófica e pediu que as pessoas que moram na área afetada sejam evacuadas imediatamente. Tropas do Exército e helicópteros foram enviados para ajudar em operações de resgate e ajuda. Mas a Unicef alerta que os desabrigados ficarão sem casa por dois ou três meses e terão de ser instaladas em acampamentos provisórios. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.