Rio: mulher é morta durante culto da Igreja Universal

Segundo a Polícia, a vítima Marisa dos Navegantes Chagas dos Santos, discutiu com o marido, José Lúcio dos Santos. Com medo, a mulher correu para dentro da Igreja para se proteger. Mas, o marido a seguiu e esfaqueou Marisa no pescoço. A mulher morreu no local. Ao tentar fugir, José Lúcio foi abordado por policiais que patrulhavam a região. No confronto, o homem terminou baleado. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e será investigado pela Divisão de Homicídios (DH).