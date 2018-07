Rio multa 117 por urinar na rua em desfile de bloco

Além de ter levado 1,3 milhão de pessoas ao Centro do Rio neste sábado, o desfile do bloco Cordão da Bola Preta também deixou de saldo uma centena de foliões detidos por urinar na rua. A ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) mandou 117 pessoas para a delegacia, sendo 24 mulheres e dois estrangeiros.

Na operação, que visa a combater a desordem durante os desfiles dos blocos de carnaval no Rio, cada um foi multado em R$ 157.

De acordo com a Seop, os agentes, com apoio de guardas municipais, já flagraram 306 pessoas fazendo xixi na via pública desde o início dos desfiles dos blocos de rua no Rio, sendo 65 mulheres e três estrangeiros.

A fiscalização também desmontou 22 estruturas (grades, cercadinhos e barracas de madeira) que atrapalhavam a mobilidade do público e foram levantadas irregularmente, e atuou no combate ao estacionamento irregular.

Equipes do programa Lixo Zero também coibiram quem tentou atirar lixo na via.