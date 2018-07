Rio multa e reboca carros durante festejos de São Jorge

Na Praça da República, no centro da capital fluminense, outro local de festejos de São Jorge, foram apreendidos com ambulantes não autorizados 116 camisas, 35 latas de cerveja e 150 garrafas de água e refrigerante.

No mesmo dia, a operação multou 304 veículos e rebocou 85 por estacionamento irregular no trecho da orla do Leme ao Recreio dos Bandeirantes. Os agentes da Seop apreenderam com ambulantes não autorizados, no trecho da orla do Flamengo ao Leblon, 12 pipas com cerol, 6 piscinas de plástico, 14 guarda-sóis e uma churrasqueira. Doze barraqueiros de praia foram multados. Um homem foi detido por roubo de bicicleta e celular e levado ao 14º DP (Leblon).