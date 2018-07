Rio não registra ocorrências graves na madrugada

Dezesseis policiais e um bombeiro, apontados como líderes do movimento, continuam presos em Bangu1. Dez deles foram detidos por força de mandado judicial e sete em flagrante. De acordo com o chefe do Estado Maior Administrativo da Polícia Militar, Robson Rodrigues, os 129 policiais presos administrativamente foram liberados para responder ao processo em liberdade. "Eles estão indiciados, vão responder ao processo sumário e alguns, muito provavelmente, serão excluídos da corporação. Não podemos deixar a população refém desse tipo de policial que fomenta o medo", afirmou.

Os 123 bombeiros tiveram a prisão administrativa decretada ontem se reuniram no 3.º Grupamento Marítimo (Copacabana, zona sul) para negociar a suspensão da punição. Alguns guarda-vidas não se apresentaram para trabalhar ontem na orla, mas foram substituídos pelo comando da corporação. A categoria marcou uma manifestação para hoje para pedir a libertação dos 17 presos em Bangu 1.