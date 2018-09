Rio não vai autorizar novos blocos para carnaval de 2012

O número de foliões estimado pelos organizadores dos blocos era de 2.660.850 pessoas, mas as ruas da cidade receberam 4.887.900 foliões para os desfiles. "O grande exemplo foi o Bloco da Preta. Não dá para a pessoa apresentar um pedido de autorização do bloco para 30 mil pessoas e twittar o bloco para 400 mil seguidores. Apareceram 200 mil", disse o secretário, em referência ao bloco "A coisa tá preta", organizado pela cantora Preta Gil. O bloco desfilou em Ipanema no dia 27 e houve destruição de um projeto de replantio da vegetação de restinga, que foi pisoteado. Vidraças de prédios também foram alvos de vandalismo.

Além disso, alguns blocos comerciais podem ser desautorizados. "O critério será de antiguidade e tradição, pois foram os blocos mais antigos que reativaram o carnaval de rua do Rio", disse Figueiras. No entanto, o secretário não descartou a diminuição do número de desfiles, como no caso da tradicional Banda de Ipanema, que atualmente desfila três vezes. Este ano 424 blocos foram autorizados.

A Secretaria de Turismo prometeu aumentar o número de banheiros químicos na cidade. Este ano foram recolhidos 1.200.000 litros de urina pelos banheiros químicos. Três banheiros foram roubados. Figueiras destacou ainda que a taxa de ocupação nos hotéis foi 96%, 2 pontos porcentuais a mais do que o carnaval anterior.