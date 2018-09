Rio Negro-AM sobe 17 centímetros desde domingo

O Negro atingiu a marca da maior estiagem dos últimos 108 anos de medição do CPRM, com 13,63 centímetros, no dia 24. Desde a semana passada, segundo a assessoria da Secretaria de Educação do Estado, cerca de 4 mil alunos de comunidades rurais próximas a Manaus tiveram as aulas suspensas porque não conseguem chegar às escolas com o baixo nível do rio e igarapés, além da impossibilidade de ir a pé devido às grandes distâncias formadas pelos leitos secos. A Defesa Civil Estadual estima que há mais de 60 mil famílias atingidas pela estiagem em 40 municípios amazonenses.