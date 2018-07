Rio Negro baixa no Amazonas, mas pode haver enchente Depois de atingirem o nível máximo da cheia deste ano no último dia 29, as águas do Rio Negro, no estado do Amazonas, começaram a baixar continuamente desde a semana passada, de acordo com informações do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Em maio, o nível máximo registrado foi 29,97 metros. Nesta quarta-feira, 6, as águas já batiam a marca dos 29,89 metros.