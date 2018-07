Rio Negro, em Manaus, deverá atingir cheia histórica O nível do Rio Negro, em Manaus, voltou a subir nesta sexta-feira e chegou a 29,38 metros - apenas 39 centímetros da marca histórica de 29,77 metros, de 2009. Na última semana, as águas do rio subiram 31 centímetros. Os dados constam no 16º boletim de monitoramento hidrológico do Amazonas, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).