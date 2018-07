Rio Negro tem alerta de cheia em Manaus Subiu para 38 o número de municípios que decretaram situação de emergência por conta da cheia no Amazonas, incluindo a capital do Estado. Em Manaus, seis bairros estão em situação precária, entre eles Aparecida, São Jorge e Raiz. Pouco mais de 64.240 famílias já foram atingidas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Ontem, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgou novo alerta de cheia e informou que o nível do Rio Negro, em Manaus, deve ter pico variando de 29,40 a 30,13 metros. Em 2009, o rio atingiu recorde, com 29,77 metros. Para o CPRM, é cedo para dizer se a cheia superará a de 2009. / GUSTAVO CHACRA, DE NY; RENATA MAGNENTI, ESPECIAL PARA O ESTADO