Rio Paraguai registra menor volume de água em 8 anos

Segundo o capitão tenente da Agência Fluvial da Marinha no município, Pedro Garcia de Carvalho, houve uma redução de cerca de 70% desta atividade. "O calado dos barcos hotéis não suporta o nível do rio", afirmou. Hoje, o rio registrou 1,05 metro de volume de água, o que representa 16 centímetros a menos do registrado no mesmo dia em 2009.

Em época sem seca, o volume do Paraguai fica em torno de 3,50 metros. No primeiro trimestre deste ano, ele registrou 5,95 metros. Se persistir a estiagem, especialistas alertam que a tendência é que o canal do rio seque completamente.

A largura do rio, que normalmente é de 80 metros, foi reduzida para algo em torno de 20 metros. O Paraguai nasce na Serra de Araporé, dentro da reserva dos Parecis, no Estado de Mato Grosso.