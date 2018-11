Rio pede R$ 370 mi à União para recuperar estragos A Prefeitura do Rio apresentou ao governo federal um pedido de R$ 370 milhões para recuperar estragos causados pelas chuvas e resolver um dos principais problemas estruturais da cidade. São R$ 70 milhões para obras geotécnicas e R$ 30 milhões para drenagem em locais atingidos pela enxurrada. Outros R$ 270 milhões seriam aplicados em obras estruturais na Praça da Bandeira, ponto histórico de alagamentos da cidade. Nesse caso, o trabalho prevê macrodrenagem e desvio da calha de rios e do Canal do Mangue.