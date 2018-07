Rio perde em 8 de 11 quesitos avaliados pelo COI

O Rio de Janeiro perde para as outras três cidades finalistas na disputa para sediar as Olimpíadas de 2016 em oito dos 11 quesitos avaliados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). O comitê anunciou nesta quarta-feira que a cidade brasileira concorrerá ao lado de Tóquio, Madri e Chicago pelo direito de sediar a Olimpíada daqui a oito anos. Doha, no Catar; Praga (República Checa) e Baku, no Azerbaijão, que faziam parte do grupo original das sete cidades candidatas, foram excluídas. Em um relatório, o órgão detalha os critérios utilizados para avaliar as cidades. O Rio é a única finalista incluída no grupo das cidades ou países que parecem oferecer um nível "satisfatório" de desenvolvimento com planos de modernização em curso. As outras três cidades finalistas estão no grupo das que já oferecem uma estrutura de nível "muito bom". No quesito Infra-Estrutura Geral, que tem peso máximo de 5, os cariocas obtiveram 7,2 como nota máxima, atrás de Tóquio (8,9), Madri (8,9) e Chicago (7,4). O plano da Vila Olímpica carioca ganhou 7,7 como nota máxima, também atrás das três concorrentes. Tóquio liderou a categoria, com nota máxima de 8,6. Hospedagem O COI foi especialmente crítico na avaliação das condições de hospedagem, quesito em que o Rio recebeu nota máxima de 6,4 - bem abaixo das adversárias: Tóquio (10), Chicago (9,8) e Madri (8,8). "Há uma falta no número de quartos de 3, 4 e 5 estrelas", afirma o documento, acrescentando que umas das propostas do Rio para superar essa falta é o uso de navios cruzeiros. "O uso de navios cruzeiros, que geralmente causam questões de logística e custo, teria de ser avaliado." O relatório também destaca que as distâncias entre as quatro zonas olímpicas que o Rio propõe construir são "relativamente longas". "A distância média seria 20 km, com um tempo médio de viagem de 25 a 30 minutos", diz o relatório, que dá 7,5 como nota máxima para o Rio no quesito Conceito de Transporte (peso 3). "A entrega do proposto Ônibus de Trânsito Rápido até 2016 seria essencial." A melhor nota nesse caso foi para Madri (9), seguida de Tóquio (8,5) e Chicago (7,8). O melhor desempenho do Rio é no quesito Apoio do Governo, Assuntos Legais e Opinião Pública, em que o Rio obteve nota máxima de 8,8, atrás apenas de Madri (9). Chicago ficou com 7,9 e Tóquio, com 8,5. Segurança Na avaliação da Segurança, o Rio ganhou de cidades excluídas da disputa como Praga e Baku, embora tenha perdido para Doha. Entre as finalistas, porém, é a última, com nota máxima de 7 (contra 9 de Tóquio, 8,2 de Chicago e 7,9 de Madri). O COI cita a experiência do Rio com os Jogos Panamericanos, que teria melhorado a capacidade operacional dos serviços de segurança do Rio, e a perspectiva de a cidade sediar a Copa do Mundo de 2014 como uma nova oportunidade para a cidade melhorar suas condições de segurança. "Se o Rio fosse selecionado, garantias em relação à proteção e à segurança das pessoas transitando por determinadas partes da cidade seriam necessárias", diz o relatório. A cidade-sede dos Jogos Panamericanos em 2007 recebeu 7,9 como nota máxima, também atrás das três adversárias, no quesito que avalia a experiência com eventos esportivos passados. Na avaliação das instalações esportivas, que têm peso 4, o Rio (7,4) superou Chicago (7,2) na nota máxima, mas ficou bem atrás de Madri (8,8) e Tóquio (8,7). Avaliação geral Na avaliação das condições ambientais e impacto (peso 2), o COI diz que o Rio tem "altos níveis de poluição do ar", além de problemas com a qualidade da água e o gerenciamento do lixo, mas ressalta que os Jogos Olímpicos seriam um catalisador da aceleração de programas ambientais já em curso e planejados. A nota máxima nesse item também foi a menor, 7,6, entre as concorrentes (Tóquio e Madri empataram, com nota máxima de 8,8, e Chicago obteve 8). Na avaliação do quesito Finanças, o Rio também aparece em último lugar, com 7,7. Na avaliação do projeto geral e do legado que os Jogos deixariam na cidade, porém, o Rio aparece empatado com Chicago, com nota máxima de 8. Tóquio e Madri aparecem com 9 pontos. Em entrevista à BBC Brasil, o ministro dos Esportes, Orlando Silva, disse, antes do anúncio do COI, que o Rio reúne "pela primeira vez" as condições de sediar uma Olimpíada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.