Rio permite a travesti usar nome de preferência O prefeito do Rio, Eduardo Paes, assinou ontem decreto que garante a travestis e transexuais a opção de serem chamados pelo nome masculino ou feminino de sua preferência, independentemente do que consta no documento de identidade. O direito vale para servidores e usuários da administração municipal, como postos de saúde. O governador Sérgio Cabral manifestou interesse de estender a medida ao Estado.