Rio: PM é preso por atirar contra morador de morro Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Andaraí, na capital fluminense, foi preso na noite de sexta-feira, acusado de atirar contra um morador do Morro da Providência, no centro do Rio. De acordo com as investigações, o soldado da PM Alan Ribeiro Abreu teria atirado diversas vezes contra Marco Aurélio de Paula Santos por ciúmes, após vê-lo conversando com sua ex-namorada em uma esquina no Morro do Pinto, favela vizinha à Providência.