Rio pode barrar carros e indústrias

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Rio, prepara medidas de redução da poluição do ar em algumas regiões do Estado. Uma delas pretende barrar, a partir de 2010, o licenciamento de carros que emitem gases em níveis acima do permitido. Outra deve estabelecer rodízio de funcionamento de indústrias, como a Refinaria Duque de Caxias.

Na Baixada Fluminense, Duque de Caxias é uma das áreas mais prejudicadas. Lá, a poluição atmosférica atinge, desde 2004, picos até 150 vezes maiores do que o limite permitido. Segundo o Inea, os maiores responsáveis pelas emissões são os carros e as refinarias de petróleo.

A inspeção dos veículos deve começar em 2010, em parceria com o Detran. Carros muito poluidores não poderão circular. Táxis, vans e ônibus já têm medição obrigatória.