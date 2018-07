Rio: polícia prende 2 suspeitos de assaltar Zelito Viana Dois suspeitos de terem participado do assalto à casa do cineasta Zelito Viana, no Cosme Velho, zona sul do Rio, foram presos nesta quinta-feira, 27, pela Polícia Civil. De acordo com policiais, os dois foram reconhecidos por moradores da rua Senador Pedro Velho que também foram vítimas de assaltos nas últimas semanas.