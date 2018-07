Rio: policiais prendem suspeito de participar de tiroteio que causou morte Policiais da Delegacia da Tijuca, zona norte do Rio, prenderam na manhã deste sábado (04) Lúcio Mauro Vieira de Araújo Júnior, suspeito de participar do tiroteio que provocou a morte de uma mulher durante uma tentativa de assalto no fim da tarde de quinta-feira (02).