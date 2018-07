Rio Preto ganhará parque tecnológico Empresas de tecnologia aplicada à saúde serão as matrizes do Parque Tecnológico (ParTec) de São José do Rio Preto, que deve receber credenciamento definitivo até o final do ano. A documentação para incluir o ParTec no Sistema Estadual de Parques Tecnológicos já foi enviada para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.