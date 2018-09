Rio promete quatro novas cadeias até o fim do ano A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) anunciou hoje que prevê a criação de quatro novas unidades penitenciárias no Estado até o final deste ano. Os novos presídios fazem parte do Programa Delegacia Legal e terão como finalidade abrigar presos da Polinter (Divisão de Capturas da Polícia do Rio).