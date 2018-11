Rio prorroga campanha de vacinação contra a gripe

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC), o objetivo é vacinar 80% da população-alvo, que é de 930 mil pessoas. Até a última quarta-feira, 733 mil cariocas já tinham recebido a vacina, o que representa cerca de 79% da meta. Desse total, 89.893 são crianças, 31.815 gestantes, 551.436 pessoas a partir de 60 anos e 60.409 profissionais de saúde.

Em todo o município foram colocados à disposição da população mais de 200 postos de vacinação, funcionando das 8 às 17 horas. Em caso de dúvida sobre calendário e locais de vacinação, basta ligar para o Disque-Rio, no telefone 1746. A lista também está disponível no site www.rio.rj.gov.br/web/smsdc.

São Paulo

A campanha de vacinação contra a gripe no Estado de São Paulo se encerra hoje. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os postos de saúde estarão abertos até as 17 horas. Na capital paulista, as salas de vacina do Instituto Pasteur (Avenida Paulista, 393) e dos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda funcionam até as 20 horas. O hospital Emílio Ribas (Avenida Dr. Arnaldo, 156) aplica a vacina até as 17 horas.